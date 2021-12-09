Стокгольм, 9 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Шведский пенсионный фонд Sjunde AP-fonden внес в черный список финскую компанию Wärtsilä, которой владеет семья Валленбергов. Причина заключается в том, что финская компания производит продукт, который классифицируется как важный компонент, связанный с ядерным оружием. Об этом 8 декабря написала газета Dagens Industri.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Отмечается, что, в частности, речь идет о деталях для американских подводных лодок, которые несут ядерные баллистические ракеты.

«Согласно нашему определению, ядерное оружие — это как боеголовки, так и ключевые компоненты, которые имеют решающее значение для работы ядерного комплекса. Wärtsilä задействована в таком производстве через свою дочернюю компанию в США. Wärtsilä Defense, которая сотрудничает с вооруженными силами США», —сказала газете Шарлотта Давидовски Сидстранд, стратег по вопросам устойчивого развития пенсионного фонда Sjunde AP-fonden.

Напомним, что Валленберги являются одной из самых состоятельных семей в Швеции. Самым знаменитым представителем фамилии является шведский дипломат и известный узник Лубянки Рауль Валленберг, обстоятельства смерти которого после ареста НКВД до конца не известны и по сей день.