Москва, 9 декабря 2021, 10:38 — REGNUM Голодание противоестественно самой природе любого живого существа, заявил врач и телеведущий Александр Мясников, говоря о голодании как способе достижения долголетия.
Мясников отметил, что использование голода для сохранения молодости и красоты является вмешательством в такие механизмы, которые обычный человек не понимает. При этом голодание может быть фактором риска обострения хронических заболеваний, отметил телеведущий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мясников рассказал о пользе холестерина для организма человека. Вреден не сам холестерин, а его избыток. Снизить уровень холестерина в крови лучше всего помогают орехи.
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