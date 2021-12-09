Москва, , 10:38 — REGNUM Голодание противоестественно самой природе любого живого существа, заявил врач и телеведущий Александр Мясников, говоря о голодании как способе достижения долголетия.

Александр Мясников Dmitry Rozhkov

«Ведь мы же дышим, у нас перистальтика, у нас работает печень, нас согревает, 75% всей энергии мы тратим лежа, сидя, вот мы стоим — и в это время она тратится. Организм снижает расход этой энергии», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников отметил, что использование голода для сохранения молодости и красоты является вмешательством в такие механизмы, которые обычный человек не понимает. При этом голодание может быть фактором риска обострения хронических заболеваний, отметил телеведущий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мясников рассказал о пользе холестерина для организма человека. Вреден не сам холестерин, а его избыток. Снизить уровень холестерина в крови лучше всего помогают орехи.

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