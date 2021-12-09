Ставрополь, , 10:38 — REGNUM В Ставропольском крае число участников вакцинации против коронавируса ежедневно увеличивается. За прошедшие сутки привились от COVID-19 еще 8574 жителя региона, а общее число сделавших первый компонент вакцины составило 1 095 084 человека, сообщили 9 декабря в пресс-службе краевого министерства здравоохранения. Около трети из привитых являются лицами старшей возрастной категории.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Количество людей 60+, получивших вакцину в Ставропольском крае, составляет 320 113 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 2358 человек», — говорится в сообщении минздрава.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, приводя ежедневную статистику по ситуации с коронавирусом в крае, вновь отметил, что, «к сожалению, есть новые летальные случаи, связанные с COVID-19» и призвал вакцинироваться, подчеркнув, что «остановить пандемию позволит формирование коллективного иммунитета».