Сеул, , 10:36 — REGNUM Встреча главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится в Сеуле на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, глава Узбекистана посетит Южную Корею с 16 по 18 декабря. Встреча лидеров двух стран запланирована на 17 декабря.

Ожидается, что представители двух стран обсудят расширение сотрудничества, ориентированного на будущее.

Напомним, что в следующем году Южная Корея и Узбекистан празднуют 30-летие установление дипломатических отношений.

Последний раз Шавкат Мирзиёев посещал Южную Корею в 2017 году.