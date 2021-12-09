Сеул, 9 декабря, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Встреча главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится в Сеуле на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

По её словам, глава Узбекистана посетит Южную Корею с 16 по 18 декабря. Встреча лидеров двух стран запланирована на 17 декабря.

Ожидается, что представители двух стран обсудят расширение сотрудничества, ориентированного на будущее.

Напомним, что в следующем году Южная Корея и Узбекистан празднуют 30-летие установление дипломатических отношений.

Последний раз Шавкат Мирзиёев посещал Южную Корею в 2017 году.