Стокгольм, , 10:38 — REGNUM В этом году шведские пользователи интернета проявили огромный интерес к спорту, поскольку многие мероприятия из-за пандемии коронавируса были отменены. Об этом свидетельствуют статистика поисковых запросов Google за 2021 год, сообщает телеканал SVT.

Болельщица Швеции Андрей Пронин © ИА REGNUM

Когда многие крупные спортивные мероприятия были отменены в 2020 году, 2021 год стал годом, когда спорт «нанес ответный удар пандемии», отмечают журналисты. Из десяти самых популярных поисковых слов года половина связана со спортом.

Первое место в «спортивном» списке занимает «Чемпионат Европы по футболу», «Премьер-лига» и «Олимпийские игры 2021 года».

Самым популярным запросом стал «чемпионат Европы по футболу». За ним идет псевдоним шведского репера «Эйнар», который был убит осенью. Замыкает тройку лидеров южнокорейский сериал «Игра в кальмара».