Стокгольм, 9 декабря 2021, 10:37 — REGNUM 8 декабря в Швеции начали действовать ограничения, предусмотренные первым этап мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. Однако побывавшая в студии телеканал SVT министр социальных дел страны Лена Халленгрен предупредила, что власти предусмотрели еще два этапа введения новых рестрикций.

Правительство Королевства Швеция
Правительство Королевства Швеция
Tage Olsin

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По ее словам, если эпидемиологическая ситуация этого потребует, то правительство Швеции практически незамедлительно введет новые ограничения.

«В таком случае они могут быть приняты практически моментально», — отметила она.

В то же время министр Халленгрен подчеркнула, что речь не идет о мерах, вводимых в первую волну коронавируса. Она объяснила, что жесткие ограничения спасут тех, для кого коронавирус опасен, но приведут к «негативным последствиям для всего населения».

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