Москва, 9 декабря, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Главными положительными героями эпохи Союза Советских Социалистических Республик (СССР) жители России назвали космонавта Юрия Гагарина (41%), маршала Георгия Жукова (22%) и Иосифа Сталина (20%), приводит данные ВЦИОМ.

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Почти каждый десятый (9%) вспомнил председатель президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева и конструктора ракетно-космических систем Сергея Королёва (8%). Не смогли назвать героев советской эпохи 22% опрошенных.

Среди отрицательных героев времён СССР, вызывающих негативные эмоции и антипатию, граждане назвали Михаила Горбачев (20%, 24% среди 35−44-летних), Лаврентия Берию, Никиту Хрущева, Сталина (по 11%) и Бориса Ельцина (9%). Сказали, что таких личностей нет 11%, затруднились с ответом 40%.

Опрос по телефону проведен 24 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, знают, как расшифровывается аббревиатура СССР (Союз Советских Социалистических Республик) 82% жителей России, не знают 19%.

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