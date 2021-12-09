Москва, 9 декабря, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Задача вернуть инфляцию к 4%, которую президент РФ Владимир Путин поручил выполнить к 2022 году, окажется не самой простой, считает профессор ВШЭ Евгений Коган. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 9 декабря, комментируя рекордную за последние шесть лет инфляцию в России, которая в ноябре достигла 8,4%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За ноябрь цены выросли на 0,96% (м/м). Больше всего подорожало продовольствие (+1,27%), непродовольственные товары прибавили в цене 0,72% (м/м), услуги — 0,81% (м/м).

«Поручение президента — важный момент, который усиливает приоритеты как для ЦБ, так и для правительства. С учетом того, что нынешний рост цен продиктован не совсем монетарными факторами, поставленная задача будет не из простых. Честно говоря, давно такого не слышал. Чтобы вот так вот конкретно и четко», — отметил инвестбанкир.

По его словам, теперь вполне возможно гораздо более, чем ранее, агрессивное повышение ключевой ставки. «Достаточно жесткие слова президента — это некий камень в огород ЦБ. Пока Банк России пытается догнать ставкой инфляцию, но эта стратегия может измениться. Ранее полагал, что ЦБ в итоге ограничится ставкой около 8,5%. Однако теперь, после такого «нежного напутствия», вероятно, повышений ставки будет больше, и шаги вполне могут быть крупнее», — подчеркнул эксперт и добавил, что к марту ключевая ставка вполне может быть уже 9−9,5%.

Поскольку слова президента несколько «развязывают» руки ЦБ, в ближайшие месяцы возможны и прочие ужесточающие макропруденциальные меры, по мнению Когана. Например, повышение регуляторных требований по потребительским кредитам.

«Могут быть запущены программы субсидирования производителей продовольствия. Уж если бороться с инфляцией, так не только бороться со спросом. Можно и ростом предложения помочь. Правда, это уже не прерогатива ЦБ», — отметил сопредседатель «Партии Роста».

Не исключает он и роста количества и размера экспортных квот. «Это касается и продовольствия, и угля, который сейчас в Сибири в дефиците. Опять же, не тема ЦБ. Но думаю, что в решении задачи снижения уровня инфляции поучаствовать придется многим, — уточнил Коган. — В итоге, по моему мнению, реально инфляция в России будет «задушена» ближе к апрелю-маю. Даже страшно подумать, как при этом будет придушен и экономический рост».