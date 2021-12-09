Москва, 9 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 декабря обратился к участникам II Международной научно-практической конференции, которая проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

«Сегодня всех нас объединяет одно — искреннее стремление сделать так, чтобы человечеству не угрожали вспышки и распространение опасных инфекционных заболеваний, — сказал Мишустин. — Уверен, что конференция послужит дальнейшему развитию диалога, станет еще одним шагом в укреплении сотрудничества наших стран в сфере противодействия COVID-19».

Глава правительства также пожелал, чтобы рекомендации участников были востребованы на практике и помогали спасти жизни людей.

Конференция посвящена противодействию распространения коронавируса и других инфекций. В мероприятии принимают участие свыше 270 российских и зарубежных специалистов.