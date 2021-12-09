Уфа, 9 декабря, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Размер взноса на капремонт будет проиндексирован в 2022 году в Башкирии. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Government-nnov.ru Капремонт

Сообщается, что с 1 января 2022 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт для многоквартирных домов до шести этажей включительно установлен в размере 7,46 рублей за один квадратный метр, а для домов выше шести этажей размер этого взноса составит 8,10 рублей за один квадратный метр.

Отметается, что размер взноса зависит от максимального количества этажей в доме.

В Башкирии была утверждена региональная программа капитального ремонта на период с 2014 по 2052 годы. В эту программу были включены 17 023 многоквартирных дома в Башкирии. С 2014 по 2020 годы был проведён капремонт в 7 192 домах. В текущем году планируется ремонт провести в 941 доме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии предложили ввести ответственность при завышении платежей за ЖКУ.