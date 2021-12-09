Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 267 миллионов. Об этом 9 декабря сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 08:00 мск в мире было выявлено 267 850 460 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (49 538 947 заразившихся), Индия (34 666 241) и Бразилия (22 167 781).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 5 279 358.

Как сообщало ИА REGNUM, сенат Конгресса США 8 декабря с небольшим перевесом голосов одобрил предложенную республиканцами законодательную инициативу по отмене требования обязательной вакцинации сотрудников частных компаний со штатом более 100 человек.