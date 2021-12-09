Ванкувер, Канада, 9 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

Håkan Dahlström «Ванкувер Кэнакс» играет на домашней арене

Во втором периоде счёт в матче открыл нападающий «Ванкувера» Брок Бёзер. В третьем периоде форвард «Бостона» Патрис Бержерон восстановил равновесие.

В серии буллитов победу «Ванкуверу» принёс точный бросок форварда Джей Ти Миллера.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 22 очка. «Бостон» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 26 очками.

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