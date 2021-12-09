Хабаровск, , 10:29 — REGNUM В аэропорту имени Невельского в Хабаровске торжественно встретили сотрудников военной полиции Восточного военного округа (ВВО), вернувшихся домой после успешного выполнения задач в Сирии. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Патруль в Сирии Mil.ru

прессу-служба ВВО «Более ста представителей военной полиции ВВО, находясь в длительной командировке, обеспечивали безопасность при проведении гуманитарных акций в различных регионах Сирии, осуществляли плановое патрулирование, а также выполняли задачи по охране российских военных объектов».

В честь вернувшихся из горячей точки бойцов на взлётной полосе аэродрома, где приземлился транспортный Ил-76 ВКС России, была выстроена рота Почётного караула. От имени командующего вой­сками ВВО генерал-полковника Александра Чайко и военного совета округа военнослужащих с успешным выполнением поставленных задач и возвращением домой поздравил начальник регионального управления военной полиции полковник Алексей Литвиненко.

Как сообщало ИА REGNUM, на маршруте движения колонны российской военной полиции в Сирии сработало самодельное взрывное устройство.

Читайте также: В Сирии проведено совместное патрулирование военных России и Турции

Читайте ранее в этом сюжете: В Сирии боевики пытались взорвать автомобиль российских военных