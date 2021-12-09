Красноярск, , 10:29 — REGNUM Ежегодный Зимний суриковский фестиваль искусств пройдёт в Красноярске с 24 декабря по 24 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках фестиваля красноярцев ждут выставки, перфомансы, концерты, кинопоказы и экскурсионные маршруты, рассказывающие о жизни и творчестве русского художника Василия Сурикова.

Откроется мероприятие 24 декабря на сцене Малого концертного зала Красноярской краевой филармонии.

Также в программу фестиваля вошёл Молодежный конкурс ледовых скульптур, который пройдёт с 13 по 19 января на площади Мира. Его организуют в рамках проекта «Зима на Стрелке».

Завершится фестиваль концертом Красноярского камерного оркестра под руководством дирижёра из Флоренции Игоря Полесицкого.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве пройдёт фестиваль «Путешествие в Рождество».

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