Красноярск, 9 декабря 2021, 10:29 — REGNUM Ежегодный Зимний суриковский фестиваль искусств пройдёт в Красноярске с 24 декабря по 24 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
В рамках фестиваля красноярцев ждут выставки, перфомансы, концерты, кинопоказы и экскурсионные маршруты, рассказывающие о жизни и творчестве русского художника Василия Сурикова.
Откроется мероприятие 24 декабря на сцене Малого концертного зала Красноярской краевой филармонии.
Также в программу фестиваля вошёл Молодежный конкурс ледовых скульптур, который пройдёт с 13 по 19 января на площади Мира. Его организуют в рамках проекта «Зима на Стрелке».
Завершится фестиваль концертом Красноярского камерного оркестра под руководством дирижёра из Флоренции Игоря Полесицкого.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве пройдёт фестиваль «Путешествие в Рождество».
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