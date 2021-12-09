Воронеж, 9 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Воронеже перед судом по обвинению в получении взятки предстанет доцент одного из высших учебных заведений, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области 8 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, в июне 2021 года к обвиняемому обратилась студентка заочного отделения с просьбой поставить ей оценку за экзамен без фактической сдачи — за вознаграждение. Преподаватель согласился, назвав сумму взятки в 15 тыс. рублей. Деньги были перечислены ему на банковскую карту, студентка получила положительную оценку о сдаче экзамена по учебной дисциплине.

Уголовное дело в отношении преподавателя следственные органы возбудили на основании материалов полиции. Сам обвиняемый вину в совершении преступления не признаёт. Однако следователи считают, что доказательства его вины являются достаточными, дело готовится к передаче в суд.