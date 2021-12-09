Сокол, Вологодская область, 9 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Соколе начал работу фанерный завод. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, предприятие построили за три года, объем инвестиций составил более миллиарда рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Завод

«У нас идет практически безотходное производство, так как кору и опилки мы используем как топливо для паровой котельной. К тому же такие меры позволяют сократить количество выбросов в атмосферу, таким образом, повышая экологичность предприятия», — рассказал генеральный директор АО «Березник» Алексей Абрамов.

Первая очередь нового завода будет выпускать 44 тысяч кубических метров фанеры. На предприятии уже работает 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор заявил о выходе экономики региона из пандемийного кризиса.