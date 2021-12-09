Ярославль, 9 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Ярославский бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров принял участие в декаде приемов граждан партии «Единая Россия». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прием ведет Альфир Бакиров

В общественной приемной «Единой России» обсуждают самые острые проблемы жизни региона — от ЖКХ до недополученных льгот, от проблемных дорог до транспортной реформы. По всей Ярославской области организовано более 95 площадок для приема ярославцев.

«Декада приемов традиционно идет с 1 по 10 декабря. В этом году она посвящена 20-летию партии «Единая Россия». Мы ведем прием не только в региональной общественной приемной, но и во всех местных общественных приемных по всей Ярославской области. Специализированные приемы у нас были по вопросам медицинского обеспечения, социального обеспечения, ЖКХ, вопросам благоустройства дворов, программе «Решаем вместе», то есть весь спектр проблем, которые волнуют население», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Альфир Бакиров.

В приемах участвуют депутаты разных уровней и сенаторы. 8 декабря прием провел региональный бизнес-омбудсмен. Среди жалоб предпринимателей — проблемы так называемого придорожного бизнеса, высокая кадастровая стоимость недвижимости, транспортная реформа, бездействие судебных приставов.

Предприниматель Виктор Трофимов, чья компания занимается установкой пластиковых окон, уже много месяцев не может получить свои деньги за оказанные услуги по исполненному контракту. Обратился в суд. Судебное решение он получил на руки ещё в марте, затем обратился за исполнением к судебным приставам.

«В сентябре я пообщался с судебным приставом. Общий смысл беседы был, что вам «ловить нечего», деньги вы свои в любом случае не увидите», — рассказывает предприниматель Виктор Трофимов.

Виктор Трофимов

Ещё один предприниматель, который ранее был занят в сфере перевозок общественным транспортом, пришел с предложением организовать круглый стол с приглашением местных перевозчиков, чтобы обсудить самый наболевший для ярославцев вопрос — транспортную реформу.

«Сейчас ситуация зашла в такой тупик, что можно смело сказать и признаться перед горожанами, что эксперимент с транспортной реформой затянулся. Сейчас необходимо в сжатые сроки решать эту транспортную проблему», — говорит бизнесмен-перевозчик из Ярославля Евгений Протасов.

Общением с людьми и приемом жалоб подобные встречи не заканчиваются.

«Мы оформляем запросы в соответствующие структуры. Если права предпринимателя действительно нарушены, мы предпринимаем все юридические действия, которые позволяют помочь. Процент успешных дел по линии аппарата уполномоченного больше 50, в отношении общественной приемной — это 38−40%», — привел статистику Альфир Бакиров.

Декада приемов продлится до пятницы 10 декабря. Год назад в аналогичном мероприятии приняли участие 520 жителей Ярославской области.