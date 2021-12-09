Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM В полицию Санкт-Петербурга поступило заявление от матерей учеников одной из школ Московского района, женщины заподозрили учителя биологии в проявлениях педофилии по отношению к их детям.

Следственный комитет Sledcom.ru

Как сообщает 9 декабря агентство «Оперативное прикрытие», подозреваемый 43-летний педагог был задержан полицией на проспекте Ветеранов. Его подозревают в развратных действиях в отношении 13-летних мальчиков. По словам родителей подростков, учитель домогался их сыновей 5 октября и 9 ноября.

По данным источника, в июле 2008 года педагог уже был осужден за аналогичные преступления на два года условно с испытательным сроком три года, после чего был освобожден в зале суда.

Напомним, при приёме на работу в школы и другие социальные учреждения все граждане должны предоставлять справку об отсутствии судимости. Почему судимость не стала в данном случае препятствием для доступа к детям, предстоит разобраться следствию.