Владикавказ, 9 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Северной Осетии в текущем учебном году открыли 16 кадетских классов. Их учащимися стали 430 человек. Они выбрали для себя различные направления, которые в будущем помогут определиться с профессией, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

ИА REGNUM Кадеты

«Сегодня в республике 16 кадетских классов, в которых обучается 430 девочек и мальчиков пятых классов, открыты в городе Владикавказе и шести районах. Наши специалисты сейчас анализируют, как улучшить работу, что еще необходимо сделать или приобрести, чтобы для участников проекта были созданы все условия и они могли получить качественное образование», — рассказала глава минобра РСО-Алания Элла Алибекова.

Напомним, поручение о создании кадетских классов отдал в августе 2021 года глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он высказался за то, что уровень образования в кадетских классах существенно выше, чем просто в образовательных школах. При этом, как отметил Меняйло, кадетские классы могут быть созданы не только по направлениям работы правоохранительных органов и МЧС.

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