Донецк, , 10:25 — REGNUM Американский телеканал ABС подтвердил переброску военным формированиям Украины (ВФУ) на линию фронта в Донбассе американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Репортаж стал первым полноценным подтверждением наличия американских ПТРК у Авдеевки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина разносит Донбасс — все новости»

В Минобороны США пояснили, что ВФУ будет использовать их «ответственно и только для самообороны».

О том, как это происходит на самом деле, можно судить по сводке Представительства Донецкой Народной Республики.

Всего за последние сутки, 8 декабря, по территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, была применена 31 единица боеприпасов. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались Широкая Балка и Безыменное.

«Попытки ДНР задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы. На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем», — пояснили в представительстве ДНР.

Тем временем, пригород Докучаевска (он расположен в 30 километрах от Донецка) ВСУ обстреливают практически ежедневно.

«Магазина у нас нет. Закрыли, что-то не поделят. За хлебом ездим в город. Выживаем, как можем. Свет сейчас есть. Меняли нам опоры. В связи с бомбежками сидели три недели без света. Вода у нас тоже по часам», — рассказала корреспонденту канала «Донбасс решает» жительница поселка Наталья.

Как сообщало ИА REGNUM, в нарушение прямых предписаний минских соглашений Украина уже в течение 7 лет отказывается от обсуждения с Донецком и Луганском особенностей будущего статуса Донбасса и не раскрывает свою позицию по данному вопросу.

В ДНР практически не осталось серых зон, а снаряды прилетают прямиком в жилые дома. С 22 июля 2020 года, когда Трехсторонней контактной группой (Украина, Россия, ОБСЕ) была достигнута договоренность о всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано не менее 89 796 нарушений (в том числе, 24 652 взрыва, 21 308 пролетевших неопределенных боеприпасов, 403 вспышки дульного пламени, 390 осветительных ракет, а также не менее 43 043 очередей и выстрелов).

Также сообщалось, что украинские вооружённые силы вплотную придвинулись к Донбассу.

Читайте также: Минские соглашения? Как Украина разносит Донбасс