Ньюарк, США, , 10:25 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Филадельфия и Нью-Джерси Nhl.com

В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили нападающие Йеспер Братт, Доусон Мерсер и Майкл Маклауд.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает 11-н место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 25 очков. «Филадельфия» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 20 очками.

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