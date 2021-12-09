Москва, , 10:23 — REGNUM Поручения по итогам переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, котрые прошли 7 декабря, прорабатывает в настоящее время МИД РФ. Об этом 9 декабря рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Мария Захарова Mid.ru

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«Эти поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, всё это ведётся», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что проблема российских виз для дипломатов США начала решаться после состоявшегося накануне, 7 декабря российско-американского саммита.