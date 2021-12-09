Ташкент, 9 декабря, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Узбекистане опровергли слухи о том, что причиной взрыва в торговом центре в Сурхандарьинской области страны, в результате которого погибли двое человек, мог стать террористический акт. Об этом сказал журналистам заместитель начальника управления Генпрокуратуры Узбекистана Дониёр Масалиев.

Взрыв

Масалиев сообщил, что на месте происшествия работает экспертная группа.

«Предварительные данные специалистов полностью отвергают предположения о том, что взрыв на месте происшествия был произведён при помощи каких-либо взрывчатых веществ или нефтепродуктов», — сказал он.

По его словам, предположительно сильная вспышка произошла из-за смешения с воздухом большого объёма газа, скопившегося в результате многочасовой утечки из газовой трубы внутри здания.

«Сейчас мы работаем на основе этой версии. Такие выводы позволяют делать нанесённый зданию ущерб и следы от взрыва», — отметил Масалиев.