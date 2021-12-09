Осло, , 10:27 — REGNUM В связи с серьезным ухудшением эпидемиологического фона в Норвегии с 9 декабря в стране вводится ряд ограничений. Некоторыми из мер являются масочный режим, запрет на продажу алкоголя и ограниченное количество гостей за праздничным столом на Рождество. Об этом сообщил шведский телеканал SVT.

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«Сейчас ситуация настолько серьезна, что мы должны принять новые меры для сохранения контроля над пандемией», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Так, число гостей на Рождество не должно превышать 20 человек при обязательном соблюдении социальной дистанции в один метр. В другие дни число гостей не должно превышать 10 человек.

Во всех местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию, вводится масочным режим. Это коснется людей, например, в магазинах, общественном транспорте и ресторанах.

В ресторанах, барах и кафе с лицензией на продажу спиртного посетители смогут принимать еду и напитки только сидя. Продажа алкоголя после полуночи запрещается.