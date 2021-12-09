Стокгольм, , 10:28 — REGNUM С 8 декабря в Швеции действуют новые, а точнее недавно отмененные старые антикоронавирусные ограничения: рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, избегать поездок в общественном транспорте, переводить сотрудников на удаленный режим работы и прочие меры. Однако жители страны, с которыми пообщались журналисты телеканала SVT, не считают, что с учетом нынешней эпидемиологической обстановки власти идут на экстраординарные меры.

Стокгольм, Швеция

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«Я думаю, что это хорошая идея. Если мы хотим побороть [пандемию], нам не надо на голову друг другу прыгать без масок, иначе заразимся коронавирусом», — считает Йорген Оллсон.

«Печально, но я не удивлен, к сожалению. Вообще не удивлен, что это случилось, но печально, что многие опять пострадают. Но ничего не поделать, поэтому они поступают правильно», — отметил Андреас Вендле.

«Я позитивно отношусь к повторному введению новых ограничений. Да, по аналогии со старыми. Я берегла себя все это время, поэтому с легкостью могу соблюдать их снова», — поделилась пожилая Улла Эстлунд.