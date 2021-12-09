Ереван, 9 декабря, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Ереван и Баку ведут переговоры о разблокировании железнодорожного маршрута от станици Ерасх возле армянского города Арарат на границе с Турцией до азербайджанского города Горадиз, расположенного на границе с Ираном. Об этом на заседании парламента сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Этот маршрут позволит Армении получить связь и с Ираном, и с грузинской железной дорогой», — сказал Григорян.

Он добавил, что рабочая группа ведёт переговоры только в соответствии с трёхсторонними договорённостями Москвы, Еревана и Баку.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября на трёхсторонней встрече в Сочи армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности Еревана приступить к делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Он сообщил также, что армянская сторона заинтересована в разблокировке всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе.