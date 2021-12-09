Хабаровск, , 10:23 — REGNUM Пленарная дискуссия «Успехи и новые возможности Дальнего Востока в условиях меняющегося мира» 9 декабря станет завершающим событием серии онлайн-форумов «ProДФО-2021». В обсуждении актуальных вопросов будут участвовать полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернаторы регионов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дальний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

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Главными темами для обсуждения станут вызовы 2021 года и успехи в разных сферах. Также планируется обсудить реализацию дальневосточных программ, развитие экономики и туризма, модернизацию медицины, привлечения молодежи и качественное улучшение жизни населения.

«ProДФО» — это серия уникальных онлайн-форумов, где на одной площадке власть, население, эксперты и СМИ открыто и неформально обсуждают проблемы регионов Дальнего Востока и вместе ищут пути их решения.

8 декабря прошли несколько отраслевых дискуссий, где говорили о проблемах трудоустройства и поддержки молодых специалистов, перспективах развития туризма, креативной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине с 28 по 30 сентября участники форума «ProДФО» обсудили социальную ответственность бизнеса, который должен быть ориентирован не на получение максимальной прибыли, а на минимизацию экологического ущерба, а также какие законы помогут сохранить природу и как научить людей мыслить экологично.