Бразилиа, , 10:51 — REGNUM Правительство Бразилии намеревается к концу 2022 года продать с аукциона 50 самых важных аэропортов страны, было 8 декабря заявлено в официальном аккаунте правительства в Twitter.

Сан-Паулу. Бразилия Mariordo

«Бразилия модернизирует инфраструктуру аэропортового сектора страны, продвигая самую длинную в своей истории череду аукционов. Для Бразилии стратегически важно передать контроль над аэропортами частному сектору с целью увеличения инвестиций и качества услуг.» — говорится в одном из постов.

С 2019 года Бразилия выставила на аукцион 34 аэропорта, которые уже принесли инвестиции в размере около 34 миллиардов реалов. К концу 2022 года еще 16 аэропортов будут проданы с аукциона, в том числе Конгоньяс в Сан-Паулу и Сантос-Дюмон в Рио-де-Жанейро.

Авиационный сектор Бразилии сильно пострадал из-за запретов, связанных с коронавирусом. В то время как европейские аэропорты смогли восстановиться и перестроиться на новый режим, Бразилия намеревается решить транспортную проблему, передав наиболее убыточный сектор в руки частных лиц.

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