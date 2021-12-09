Стокгольм, , 10:26 — REGNUM Давая интервью телеканалу SVT 8 декабря, лидер партии «Шведских демократов» Йимми Окессон пошел против своей партии и заявил, что он доволен работой независимых СМИ в Швеции, к коим относятся сам телеканал SVT, радиостанция Sveriges Radio и еще одна научно-популярная радиостанция.

Йимми Окессон Sverigedemokraternav

«Существует функция, которую никто другой вместо них выполнять не может, поэтому их стоит продолжать финансировать», — заявил Окессон.

Напомним, что традиционно «Шведские демократы» обвиняют независимые шведские СМИ, спонсируемые за счет государственной казны, в политической ангажированности. В партии утверждают, что представители СМИ предвзято к ней относятся.

В то же время Окессон признался, что, если бы он принимал решения, то некоторые радиостанции пострадали бы.

«Была бы моя воля, я бы вообще закрыл P3, потому что они поддакивают постоянно «Либералам», — сказал он.