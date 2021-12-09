Нью-Йорк, США, , 10:18 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:3.

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» (сс) Sergei ~ 5of7

В составе «Колорадо» по дублю оформили нападающие Логан О'Коннор и Микко Рантанен. Ещё по шайбе забросили Натан Маккиннон, Назем Кадри и Алекс Ньюхук

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отдал одну результативную передачу.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились Джейкоб Труба, Нильс Лундквист и Филип Хитил. Российский форвард Артемий Панарин голевым пасом.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает пятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 30 очков. «Рейнджерс» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 37 очками.

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