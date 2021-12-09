Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Соединенные Штаты могут грозить России жесткими санкциями в качестве ответа на якобы планируемое вторжение на Украину, но эффект от этих мер может оказаться недостаточным, чтобы повлиять на действия Москвы, пишет газета New York Times.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Исторически, экономические ограничения имеют неоднозначные результаты, причем неудачных попыток оказать влияние было больше, чем успешных, — пишет издание. — Действия, которые могут быть направлены на главную составляющую российской экономики — нефтяной экспорт — окажут серьезное воздействие на союзников США в Европе».

Самым тяжелым ударом по экономике РФ, пишет NYT, стало бы отключение страны от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей). При этом данный шаг не гарантирует смену политического курса Москвы, даже в этом случае странам Европы будет нанесен колоссальный ущерб, поскольку ее внешнеэкономические связи с Россией достаточно развиты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что «из-за Украины» новые санкции США, подготовкой который сейчас заняты в Вашингтоне, предполагают отключение России от SWIFT, известило CNN. Вопрос решается, причём с участием европейских «партнёров» США.

Кроме вышеуказанной меры, американцы намереваются ввести персональные санкции, касающиеся окружения российского президента. Также планируются санкции в отношении российских энергокомпаний.

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