NYT предупредило о рисках антироссийских санкций США для стран Европы
Вашингтон, 9 декабря, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Соединенные Штаты могут грозить России жесткими санкциями в качестве ответа на якобы планируемое вторжение на Украину, но эффект от этих мер может оказаться недостаточным, чтобы повлиять на действия Москвы, пишет газета New York Times.
Самым тяжелым ударом по экономике РФ, пишет NYT, стало бы отключение страны от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей). При этом данный шаг не гарантирует смену политического курса Москвы, даже в этом случае странам Европы будет нанесен колоссальный ущерб, поскольку ее внешнеэкономические связи с Россией достаточно развиты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что «из-за Украины» новые санкции США, подготовкой который сейчас заняты в Вашингтоне, предполагают отключение России от SWIFT, известило CNN. Вопрос решается, причём с участием европейских «партнёров» США.
Кроме вышеуказанной меры, американцы намереваются ввести персональные санкции, касающиеся окружения российского президента. Также планируются санкции в отношении российских энергокомпаний.
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