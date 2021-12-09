Вашингтон, 9 декабря, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Соединенные Штаты могут грозить России жесткими санкциями в качестве ответа на якобы планируемое вторжение на Украину, но эффект от этих мер может оказаться недостаточным, чтобы повлиять на действия Москвы, пишет газета New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Исторически, экономические ограничения имеют неоднозначные результаты, причем неудачных попыток оказать влияние было больше, чем успешных, — пишет издание. — Действия, которые могут быть направлены на главную составляющую российской экономики — нефтяной экспорт — окажут серьезное воздействие на союзников США в Европе».

Самым тяжелым ударом по экономике РФ, пишет NYT, стало бы отключение страны от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей). При этом данный шаг не гарантирует смену политического курса Москвы, даже в этом случае странам Европы будет нанесен колоссальный ущерб, поскольку ее внешнеэкономические связи с Россией достаточно развиты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что «из-за Украины» новые санкции США, подготовкой который сейчас заняты в Вашингтоне, предполагают отключение России от SWIFT, известило CNN. Вопрос решается, причём с участием европейских «партнёров» США.

Кроме вышеуказанной меры, американцы намереваются ввести персональные санкции, касающиеся окружения российского президента. Также планируются санкции в отношении российских энергокомпаний.

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