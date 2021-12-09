Москва, , 10:18 — REGNUM Планируют выплатить премию по итогам уходящего 2021 года сотрудникам порядка 65% руководителей компаний в России. Об этом свидетельствует опроса портала Работа.ру, передаёт ТАСС.

Из них намерены премировать всех работников 36% компаний, за хорошую работу лишь некоторых сотрудников — 29% работодателей. Воздержатся от премиальных по итогам года 35% руководителей.

В 2022 году запланировано повышение зарплат персоналу: в 67% компаниях. Из них 80% руководителей хотят повысить зарплаты на 10%, 12% — на 20%, на 30% — 3%, на 40% — 2% работодателей.

Опрос проведен в декабре 2021 года. Опрошены 1000 представителей компаний во всех регионах России.

ИА REGNUM ранее сообщало, выплатить сотрудникам премии по итогам работы за 2020 год намерены 41% компаний в России.

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