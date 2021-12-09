Буинск, Татария, , 10:42 — REGNUM В Татарии в отношении 28-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

ГИБДД See2me.ru

Днем 5 декабря в городе Буинске подозреваемый, находясь за рулем легкового автомобиля, не подчинился требованиям сотрудников ГИБДД и не остановился. Полицейские организовали погоню за нарушителем. Когда мужчина был настигнут на территории села Кият, не желая подчиниться требованиям инспекторов, он провез одного из них на капоте автомобиля несколько десятков метров.

По информации МВД по РТ, экипаж ГИБДД во время несения службы в Буинске заметил сильно тонированный автомобиль, не соответствовавший нормам госта. Водитель на требования сотрудника полиции не остановился и попытался скрыться. Началась погоня. Нарушитель не справился с управлением, когда выехал за пределы города. Автомобиль остановился. Автоинспекторы попытались задержать злоумышленника и предупредили о намерении применить оружие. Нарушитель не отреагировал и заблокировал все двери. Водитель вскоре начал движение, едва не сбив с ног инспектора. После предупредительного выстрела в воздух были произведены несколько выстрелов по колёсам транспортного средства. Несмотря на простреленное колесо, водитель продолжал движение. Вскоре автомобиль нарушителя остановился. После задержания выяснилось, что погоня велась за ранее судимым за разбой и кражу 28-летним местным жителем, не имевшим никогда водительского удостоверения.

Инспектор ДПС получил ушибы различных частей тела. Водитель свою причастность к совершению преступления признал частично. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре приезжий из Узбекистана катался по Казани на незарегистрированном автомобиле BMW без водительских прав. При попытке скрыться от полицейских он совершил наезд на инспектора ГИБДД.

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