Канберра, , 10:24 — REGNUM 4 651 житель Австралии, который испытывает острую нехватку денег для покупки своего собственного жилья, не смог в уходящем 2021 году приобрести жилплощадь, в связи с чем их заявки были перенесены на 2022 год. Комментируя данную информацию в ходе пресс-конференции, премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что «покупать свой первый дом всегда непросто», сообщает новостной портал News.com.au.

Скотт Моррисон Commonwealth of Australia

Напомним, что специальная льготная программа предназначена для нуждающихся граждан, в том числе для родителей-одиночек. Она позволяет им купить свой первый дом с залогом всего в 5 процентов без необходимости платить дорогостоящую страховку, а поручителем выплаты ипотеки становится федеральное правительство Австралии.

«Но мы как правительство сделали все, чтобы все большее число австралийцев смогли приобрести свой первый дом», — заявил Моррисон.

Ради справедливости стоит отметить, что правительственная программа действительно работает, поскольку ею смогли воспользоваться 57 000 австралийцев.