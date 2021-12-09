Канберра, 9 декабря 2021, 10:24 — REGNUM 4 651 житель Австралии, который испытывает острую нехватку денег для покупки своего собственного жилья, не смог в уходящем 2021 году приобрести жилплощадь, в связи с чем их заявки были перенесены на 2022 год. Комментируя данную информацию в ходе пресс-конференции, премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что «покупать свой первый дом всегда непросто», сообщает новостной портал News.com.au.

Скотт Моррисон
Скотт Моррисон
Commonwealth of Australia

Напомним, что специальная льготная программа предназначена для нуждающихся граждан, в том числе для родителей-одиночек. Она позволяет им купить свой первый дом с залогом всего в 5 процентов без необходимости платить дорогостоящую страховку, а поручителем выплаты ипотеки становится федеральное правительство Австралии.

«Но мы как правительство сделали все, чтобы все большее число австралийцев смогли приобрести свой первый дом», — заявил Моррисон.

Ради справедливости стоит отметить, что правительственная программа действительно работает, поскольку ею смогли воспользоваться 57 000 австралийцев.