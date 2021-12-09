Москва, 9 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о бюджетных инвестициях в реконструкцию развязки в Кронштадте. Об этом 9 декабря сообщает сайт правительства РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Форт Кронштадт

В течение 2021−2025 годов в проект реконструкции путепроводной развязки в Кронштадте будет инвестировано свыше 3 млрд рублей. В правительстве уточнили, что речь идёт о развязке Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга и Кронштадтского шоссе — ворот в Кронштадт. В нынешнем состоянии объект инфраструктуры плохо справляется с нагрузками, что приводит к пробкам.

После реконструкции пропускная способность участка будет увеличена, а безопасность движения — повышена.

«Это необходимо как для местных жителей, так и для туристов», — рассказали в правительстве.

Завершить реконструкцию планируется в 2025 году.