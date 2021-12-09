Москва, , 10:11 — REGNUM В конце 2023 года войдет в состав ВМФ России седьмой атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А (шифр «Борей-А») «Император Александр III», который в настоящее время строится на предприятии «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Об этом 9 декабря рассказал источник в кораблестроительной отрасли.

ПЛ К-550 «Александр Невский» проекта 955 «Борей» (сс) Mil.ru

«Атомный крейсер «Император Александр III» войдет в состав Тихоокеанского флота в конце 2023 года. В декабре следующего [года] он будет спущен на воду», — приводит его слова ТАСС.

Также источник добавил, что во второй половине 2023 года подводный крейсер пройдет полный цикл испытаний, включая пуск ракеты «Булава».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря стало известно, что атомная подводная лодка (АПЛ) «Леопард» проекта 971 выйдет на испытания после ремонта и модернизации.