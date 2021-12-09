Калуга, , 13:00 — REGNUM Калужский районный суд Калужской области вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства». Женщина обвинялась в совершении шести эпизодов хищений денежных средств учреждения с использование служебного положения, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, сообщили 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

В период с июня 2014 года по апрель 2018 года подсудимая, по предварительному сговору с ведущим специалистом финансово-бухгалтерского отдела, а также самостоятельно вносила ложные сведения в бухгалтерские документы о лицах, якобы трудоустроенных в МКУ, номерах их расчетных счетов, и недостоверные сведения о начисленных лично ей выплатах. С расчетного счёта учреждения на расчетные счета фактически не осуществлявших трудовую деятельность граждан, а также на принадлежащую злоумышленнице банковскую карту в качестве авансов и заработной платы были перечислены денежные средства на общую сумму более 5 млн рублей, которые подсудимая обналичивала и совместно с соучастниками распоряжалась по своему усмотрению.

В ходе предварительного и судебного следствия подсудимая частично возместила причиненный ущерб в сумме 2,6 млн рублей. Суд согласился с мнением государственного обвинителя доказанности вины подсудимой и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы. В отношении подельников подсудимой уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.

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