Дубай, ОАЭ, 9 декабря, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Узбекские повара приготовили 1000 кг праздничного плова на всемирной выставке Экспо в Дубае. Об этом 9 декабря сообщает агентство Подробно.уз.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Плов

«Автором гастрономического перфоманса стал известный шеф-повар национальной кухни, ресторатор Бахриддин Чустий, которому помогали лучшие ошпазы (повара) нашей страны», — говорится в публикации.

Отмечается, что процесс приготовления в режиме онлайн транслировался на огромном экране, установленном у входа в Национальный павильон Узбекистана.

Журналисты отмечают, что ароматный запах плова, призыв громогласных карнаев и сурнаев (духовые инструменты) привлекли большое число посетителей, разделивших торжество, посвященное истории и культуре страны. Подчеркивается, что люди выстроились в длинную очередь, чтобы попробовать легендарный узбекский плов, и это стало высочайшей оценкой мастерства «поваров и триумфа национальной кухни».