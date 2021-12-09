Уфа, 9 декабря, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели каменщика на строительной площадке жилого дома устанавливают в г. Уфе. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Гострудинспекции по Башкирии.

(сс) Radio Saigón С высоты

Сообщается, что 6 декабря погиб 61-летний работник ООО «ПМК-54». Он выполнял работу на строительной площадке многоэтажного жилого дома в микрорайоне Затон и упал с высоты 12-этажного дома.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину обвинили в нарушении требований охраны труда, в результате чего погиб рабочий.