Москва, 9 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Интерес к спиритизму в обществе поднимается волнами, рост внимания к спиритизму нередко связан с тяжелыми испытаниями общества, когда кажется, что в некоторых ситуациях может помочь что-то сверхъестественное. Широкое распространение спиритизма во второй половине девятнадцатого и начале двадцатого века — часть общего подъема интереса к мистике. Явления совершенно неожиданного для современников.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Билл Виола. Путешествие души»

Не так уж много времени прошло после эпохи Просвещения, Вольтера и культа Разума времен Французской революции, которым наиболее радикальные якобинцы пытались заменить католическую религию. Большинству интеллектуалов того времени видели магистральное развитие совершенно однозначно: повышение образовательного уровня приведет к исчезновению суеверий и предрассудков, массовому научному мировоззрению, упадку значения религий, по крайней мере, их обрядовой стороны. К моменту взрывного распространения спиритизма и прочей мистики романтизм уступил место реализму, Александр Дюма — Жюль Верну. Жюль Верн, когда выпускал на страницы своего романа подводную лодку или летательный аппарат, непременно должен был сосчитать перед увлеченным читателем каждую заклепку, продемонстрировать разрез блока цилиндров и краткое техническое описание насосов. И читателю, если судить по баснословным тиражам, нравилось.

Самое любопытное в истории спиритизма то, что она куда короче, чем принято думать, он появляется в середине девятнадцатого века в Америке, точнее, в 1848 году в деревушке Хайдсвилль. Фермер Джон Фокс с супругой и тремя дочками заехал в дом с нехорошей репутацией. Семью, по их рассказам, начали донимать звуки необъяснимого происхождения, ледяные руки касались лиц спящих и прочее в том же духе. Дочерям удалось наладить общение с призраком, и они немедленно стали международной сенсацией. Уже в 1850 году сеансы в Нью-Йорке посещали главные знаменитости тогдашней Америки. Следует, правда, помнить, что тогдашние США еще оставались далекой провинцией цивилизованного мира и из тогдашних локальных селебрити нам знакомо имя разве что Джеймса Фенимора Купера.

Важно сказать, что это не было маргинальным увлечением горстки чудаков со странностями. Спиритизм распространился чрезвычайно и среди поклонников числил совершенно неожиданных людей, включая крупнейших ученых. Россия тут ничем не выделялась, кроме разве небольшого отставания. В 1875 зоолог Вагнер и великий химик Бутлеров опубликовали серию статей, посвященных спиритизму. Общество всколыхнуло мнение столь уважаемых ученых, к тому же известных материалистов и даже атеистов. С тех пор вышло довольно много литературы о спиритизме, накануне рождественских гаданий знакомим с некоторыми из них.

Александр Прост «Свистулькин». Книга вышла в издательстве Лимбус-Пресс в декабре этого года, в ней автор пытается смоделировать ситуацию, при которой современная физика неожиданно бы нашла научный метод отслеживать следы призраков в их пост-жизни. Группа петербургских ученых с помощью разработанного ими оборудования решила подтвердить или опровергнуть появление знаменитого призрака Кузьму Свистулькина в большинстве локаций, где его якобы видели исторические фигуры на протяжении последних 200 лет, с тех пор, как отставной капитан погиб от рук одного из заговорщиков, когда пытался предупредить императора о готовящемся покушении.

Книга вышла в издательстве Лимбус-Пресс в декабре этого года, в ней автор пытается смоделировать ситуацию, при которой современная физика неожиданно бы нашла научный метод отслеживать следы призраков в их пост-жизни. Группа петербургских ученых с помощью разработанного ими оборудования решила подтвердить или опровергнуть появление знаменитого призрака Кузьму Свистулькина в большинстве локаций, где его якобы видели исторические фигуры на протяжении последних 200 лет, с тех пор, как отставной капитан погиб от рук одного из заговорщиков, когда пытался предупредить императора о готовящемся покушении. Дж. Харвуд «Сеанс». Сеанс — это спиритический детектив, в котором участвуют призраки, оборачивающиеся людьми, и люди, становящиеся призраками. Это мистическая история, уносящая читателя в викторианскую Англию. История, в которой сплетаются наука и оккультизм, убийства и страшные воспламенения людей, любовь и жадность, нечеловеческий ужас и стойкость духа человеческого.

Сеанс — это спиритический детектив, в котором участвуют призраки, оборачивающиеся людьми, и люди, становящиеся призраками. Это мистическая история, уносящая читателя в викторианскую Англию. История, в которой сплетаются наука и оккультизм, убийства и страшные воспламенения людей, любовь и жадность, нечеловеческий ужас и стойкость духа человеческого. Масако Бандо, «Остров мертвых». Модный токийский дизайнер Хинако приезжает на встречу одноклассников в свой родной городок и обнаруживает, что её ближайшая подруга детства, оказывается, давно погибла. Но не зря Сикоку называют островом мёртвых. Ведь по синтоистскому поверью, если обойти все островные храмы против часовой стрелки — любимый человек может вернуться к жизни.

Модный токийский дизайнер Хинако приезжает на встречу одноклассников в свой родной городок и обнаруживает, что её ближайшая подруга детства, оказывается, давно погибла. Но не зря Сикоку называют островом мёртвых. Ведь по синтоистскому поверью, если обойти все островные храмы против часовой стрелки — любимый человек может вернуться к жизни. Николай Кононов, «Гимны». Роман посвящен загадке вочеловечивания. В нашей памяти, то есть в нас самих, набирают силу прошедшие события, возрастает влияние того, что вроде бы исчезло без следа, но каким-то чудом формирует и острит наш сегодняшний смысл.

Роман посвящен загадке вочеловечивания. В нашей памяти, то есть в нас самих, набирают силу прошедшие события, возрастает влияние того, что вроде бы исчезло без следа, но каким-то чудом формирует и острит наш сегодняшний смысл. Генри Джеймс, «Поворот винта». Классический роман американской литературы, вводят читателя в мир психологических и мистических загадок, суеверных ожиданий, таинственных, страшных, порой необъяснимых событий. Традиционная готическая «история с привидениями» превращается под пером Джеймса в парадоксально-двусмысленное повествование о тайнах бытия и темных закоулках сознания, о мире, в котором любая истина может быть оспорена и за каждым событием может последовать очередной «поворот винта» судьбы, управляющей человеческой жизнью.

Классический роман американской литературы, вводят читателя в мир психологических и мистических загадок, суеверных ожиданий, таинственных, страшных, порой необъяснимых событий. Традиционная готическая «история с привидениями» превращается под пером Джеймса в парадоксально-двусмысленное повествование о тайнах бытия и темных закоулках сознания, о мире, в котором любая истина может быть оспорена и за каждым событием может последовать очередной «поворот винта» судьбы, управляющей человеческой жизнью. Артур Дойл, «История спиритизма. Исследование духовного мира». Классическое сочинение знаменитого автора детективов о Шерлоке Холмсе. Сэр Артур Конан Дойл не только увлекся изучением свидетельств и практики общения человека с тонким миром, с нематериальными сущностями, с духами, но и прочитал десятки лекций на эту тему во многих странах мира. В эпоху жестоких войн и революций вера в возможность контактов с ушедшими из жизни людьми и надежда на жизнь после смерти, подкрепленная фактами и исследованиями, стали для многих тысяч читателей и слушателей Конан Дойла спасительным маяком.

Классическое сочинение знаменитого автора детективов о Шерлоке Холмсе. Сэр Артур Конан Дойл не только увлекся изучением свидетельств и практики общения человека с тонким миром, с нематериальными сущностями, с духами, но и прочитал десятки лекций на эту тему во многих странах мира. В эпоху жестоких войн и революций вера в возможность контактов с ушедшими из жизни людьми и надежда на жизнь после смерти, подкрепленная фактами и исследованиями, стали для многих тысяч читателей и слушателей Конан Дойла спасительным маяком. Александр Аксаков, «Анимизм и спиритизм». На рубеже XIХ-ХХ веков спиритизм был в большой моде, и хотя некоторые высмеивали это увлечение, многие серьезные ученые с огромным вниманием и интересом относились к деятельности апологетов спиритизма. К таким просвещенным поклонникам спиритизма принадлежал и А.Н. Аксаков. Книга «Анимизм и спиритизм» является убежденной защитой спиритического учения, причем с позиций строго фактологических. Исследователь, по существу, предваряет сенсационные выводы, которые уже в наше время сделал Р. Моуди в известной книге «Жизнь после жизни».

На рубеже XIХ-ХХ веков спиритизм был в большой моде, и хотя некоторые высмеивали это увлечение, многие серьезные ученые с огромным вниманием и интересом относились к деятельности апологетов спиритизма. К таким просвещенным поклонникам спиритизма принадлежал и А.Н. Аксаков. Книга «Анимизм и спиритизм» является убежденной защитой спиритического учения, причем с позиций строго фактологических. Исследователь, по существу, предваряет сенсационные выводы, которые уже в наше время сделал Р. Моуди в известной книге «Жизнь после жизни». Карл Дюпрель, «Загадочность человеческого существа: Введение в изучение оккультических наук». В книге раскрываются проблемы духовности человеческого бытия. Автор указывает на недостаточность физиологического объяснения высших явлений духовной жизни человека и дает им свою оригинальную трактовку. По его мнению, оккультизм должен подготовить почву к формированию нового философского мировоззрения, основанного в том числе на явлениях гипноза, сомнамбулизма и спиритизма, которые можно подвергнуть экспериментальному исследованию. Это мировоззрение будет представлять собой синтез науки и религии, метафизики и естествознания.

В книге раскрываются проблемы духовности человеческого бытия. Автор указывает на недостаточность физиологического объяснения высших явлений духовной жизни человека и дает им свою оригинальную трактовку. По его мнению, оккультизм должен подготовить почву к формированию нового философского мировоззрения, основанного в том числе на явлениях гипноза, сомнамбулизма и спиритизма, которые можно подвергнуть экспериментальному исследованию. Это мировоззрение будет представлять собой синтез науки и религии, метафизики и естествознания. Рудольф Штайнер, «Индивидуальные духовные сущности и их действие в душе человека». Рудольф Штайнер рассказывает о вмешательствах самых различных духовных существ в жизнь человека, их влиянии на его жизнь, здоровье и даже посмертный путь. Приводятся примеры того, как западные и восточные оккультные братства и секты с помощью определенных ритуалов и манипуляций достигают узкогрупповых интересов. Показывается, почему медиумизм и спиритизм в конечном итоге несут лишь искаженные представления о духовной жизни, приводят к появлению ложных теорий и мировоззрений и к разнообразным злоупотреблениям.

Рудольф Штайнер рассказывает о вмешательствах самых различных духовных существ в жизнь человека, их влиянии на его жизнь, здоровье и даже посмертный путь. Приводятся примеры того, как западные и восточные оккультные братства и секты с помощью определенных ритуалов и манипуляций достигают узкогрупповых интересов. Показывается, почему медиумизм и спиритизм в конечном итоге несут лишь искаженные представления о духовной жизни, приводят к появлению ложных теорий и мировоззрений и к разнообразным злоупотреблениям. Раздъяконов В. С., Маклакова А. А. «Проект «эзотерического» устава Русского спиритуалистического общества». Сборник статей, авторы которого ставят перед собой задачу составить целостное описание спиритуализма как особого религиозного феномена в истории религии дореволюционной России, прежде всего, специфики его отношений с православной культурой.

Ирина Кенюхова