Александровск, Пермский край, 9 декабря, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В городе Александровске Пермского края полицейские выявили склад нелегального алкоголя и табачных изделия. Об этом сообщает newsko.ru со ссылкой на УМВД по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

На складе обнаружено свыше 1,3 тыс. литров коньяка и водки известных брендов и более 200 литров спирта, который хранился в четырёхлитровых канистрах. На спиртных напитках отсутствовали акцизные марки, на табачной продукции — маркировка.

По факту незаконного оборота алкоголя возбуждено уголовное дело. Табачная продукция отправлена на экспертизу. После получения ее результатов правоохранители определятся с квалификацией уголовного дела.