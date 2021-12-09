Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Президент США Джо Байден поздравил нового канцлера Германии Олафа Шольца с вступлением в должность и выразил надежду на укрепление связей между Вашингтоном и Берлином. Об этом американский лидер написал в своём микроблоге в Twitter.

Олаф Шольц Олаф Косинский

«Я с нетерпением жду того, чтобы наращивать прочные связи между нашими двумя странами и тесно работать вместе над тем, чтобы добиться прогресса в решении глобальных вызовов сегодняшнего дня», — написал Байден, обращаясь с Шольцу.

Кроме того, заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что американский президент намерен пообщаться с Шольцем, но о сроках такого телефонного звонка информации пока нет. Бывшего канцлера Ангелу Меркель Байден благодарит «за долгие годы ее руководства», добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Олаф Шольц был приведен к присяге в качестве нового федерального канцлера Германии. Прежний канцлер Ангела Меркель занимала этот пост 16 лет, с 22 ноября 2005 года.

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