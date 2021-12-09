Сан-Паулу, Бразилия, , 10:04 — REGNUM Легендарный футболист, трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле, который ранее был госпитализирован вернётся домой через два-три дня. Об этом 9 декабря сообщила его дочь Кели Насименту в Instagram.

Пеле World Economic Forum

«Мой отец прошёл процедуру, которая была запланирована несколько месяцев назад. Через два-три дня он вернётся домой, чтобы отпраздновать Рождество», — написала Насименту.

В сентябре Пеле перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В декабре его госпитализировали для планового лечения после операции.

Напомним, Пеле является единственным в истории трёхкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1970).

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