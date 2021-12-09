Берлин, , 10:03 — REGNUM В нынешнем году Германия впервые за 10 лет вносит в совместный бюджет НАТО сумму более €400 млн. Об этом 9 декабря говорится в ответе немецкого минобороны на соответствующий запрос депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен, который приводит агентство DPA.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом выделяемая страной — членом НАТО на финансирование гражданского и военного бюджета альянса доля определяется специальной формулой, которая основана на валовом национальном продукте страны.

По информации агентства, расходы НАТО на сегодняшний день составляют около €2,581 млрд и Германия покрывает из них 16,34%. В результате этого в 2021 году Берлину необходимо внести в совместный бюджет альянса около €421 млн.

При этом в 2020 году ФРГ внесла в бюджет НАТО €390 млн, а в 2010 году внесла в него €441 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Берлине состоялась церемония передачи дел от бывшей главы правительства ФРГ Ангелы Меркель новому немецкому канцлеру Олафу Шольцу.