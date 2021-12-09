Москва, , 10:02 — REGNUM По итогам торгов 8 декабря нефть марки Brent подорожала на 1,15%, до $75,98. Цена на нефть достигла максимальной отметки за две недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

Покупатели получили поддержку на новостях, предполагающих, что новый штамм коронавируса «Омикрон» окажется слабее предыдущих штаммов, не окажет разрушающего воздействия на мировую экономику и не снизит спрос на энергоресурсы.

Согласно представленным данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 241 тыс. баррелей, до 432,87 млн баррелей (прогноз был — 1,52 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 3,88 млн баррелей (прогноз был +2 млн баррелей), дистиллятов — на 2,73 млн баррелей (прогноз был +1 млн баррелей). Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,7 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 9 декабря, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $76,59 (+0,75%) за баррель. Цена приближается к сопротивлению $77 за баррель.

Покупатели немного опаздывают с ростом. Чем дольше цена возвращается к уровню $77, тем выше вероятность остаться торговаться в широком диапазоне $68,50−77,50. Ожидается тест уровня $77,50.

Читайте также: Цены на нефть находятся в равновесии после бурных колебаний