Москва, 9 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. По итогам торгов 8 декабря нефть марки Brent подорожала на 1,15%, до $75,98. Цена на нефть достигла максимальной отметки за две недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Покупатели получили поддержку на новостях, предполагающих, что новый штамм коронавируса «Омикрон» окажется слабее предыдущих штаммов, не окажет разрушающего воздействия на мировую экономику и не снизит спрос на энергоресурсы.

Согласно представленным данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 241 тыс. баррелей, до 432,87 млн баррелей (прогноз был — 1,52 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 3,88 млн баррелей (прогноз был +2 млн баррелей), дистиллятов — на 2,73 млн баррелей (прогноз был +1 млн баррелей). Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,7 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 9 декабря, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $76,59 (+0,75%) за баррель. Цена приближается к сопротивлению $77 за баррель.

Покупатели немного опаздывают с ростом. Чем дольше цена возвращается к уровню $77, тем выше вероятность остаться торговаться в широком диапазоне $68,50−77,50. Ожидается тест уровня $77,50.

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