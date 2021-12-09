Джакарта, 9 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула важность равенства в борьбе с пандемией, сообщает Kompas.

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«Мы должны отстаивать равенство, чтобы обеспечить быстрое восстановление равноправной демократии — это вопрос справедливости», — заявила глава МИД Индонезии.

«У всех должны быть равные возможности для борьбы с пандемией», — добавила Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, все стороны должны попытаться обеспечить равенство в предоставлении вакцин, особенно для стран с низким уровнем доходов.

Ретно Марсуди отметила, что на сегодняшний день в Индонезии вакцинировали более 142 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди открыла Демократический форум на Бали.