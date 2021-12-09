Сочи, Краснодарский край, 9 декабря 2021, 10:00 — REGNUM Новым руководителем сочинского линейного управления МВД России на транспорте назначен Владимир Нетесов, об этом 9 декабря написал в соцсетях глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский.
Нового руководителя личному составу накануне, 8 декабря представил начальник Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу Игорь Авдеев.
Владимир Нетёсов работает в системе органов внутренних дел около 30 лет. До назначения в Сочи он руководил Санкт-Петербург — Балтийским линейным отделом МВД России на транспорте.